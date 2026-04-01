В зените творчества

Авторскую программу представляет Ольга Сушкина — поэтесса, прозаик из Рязани, создатель сборников «Не торопите время» и «Бумеранг добра».

В основе программы — знакомство с творчеством поэтессы. Прозвучат уже известные песни и новинки на стихи Ольги, а также танцевальные и лирические композиции. Они напомнят о прошлом, помогут вспомнить первую любовь, пережить эмоции разочарования и поностальгировать по 90‑м годам.

Исполнят произведения приглашённые солисты из Рязани:

Юлия Якушева;

Михаил Плотников;

Марина Семункина;

Любовь Рощина.

Зрителей ожидает полное погружение и в романтическую атмосферу, и в атмосферу энергии и драйва.