От студии, подарившей зрителям «Паразитов». Из-за сильного тумана на мосту происходит крупная авария. Когда мост начинает рушиться, сотни людей оказываются в ловушке. А в тумане их поджидает еще более страшная опасность: из клеток высвобождаются созданные в результате военного эксперимента смертоносные существа, которых перевозили в строжайшей тайне.
- Режиссёр
- Ким Тхэ Гон
- Актёры
- Ли Сон Гюн, Чу Чжи Хун, Ким Хи Вон, Мун Сон Гын, Е Су Чжон, Ким Тхэ У, Ким Су Ан, Пак Чжу Хен, Пак Хи Бон, Ха До Квон
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2024-09-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Научная фантастика, Фильм ужасов