От студии, подарившей зрителям «Паразитов». Из-за сильного тумана на мосту происходит крупная авария. Когда мост начинает рушиться, сотни людей оказываются в ловушке. А в тумане их поджидает еще более страшная опасность: из клеток высвобождаются созданные в результате военного эксперимента смертоносные существа, которых перевозили в строжайшей тайне.