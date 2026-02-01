20 февраля в 16:00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений трёх ведущих рязанских живописцев.

В совместных проектах художники, как правило, объединяются между собой по взаимному интересу. Групповая выставка — это демонстрация общности творческих принципов, возможность посмотреть и оценить свои работы со стороны, в сопоставлении с произведениями других авторов.

Выставочный проект «В традициях реализма» объединил ведущих живописцев нашего города, мастеров зрелого поколения, давно занявших достойное место в отечественном искусстве конца ХХ — начала ХХI веков. Выпускники Рязанского художественного училища 1970-х годов, они получали высшее образование в лучших художественных вузах столицы в начале 1980-х. Впоследствии Корсаков и Костев передавали свой опыт в качестве педагогов родного училища.

Основой индивидуального стиля каждого из участников выставки стала высокая профессиональная культура, цельность восприятия мира и мастерство художественного отбора, придающие работам художников черты неповторимого поэтического своеобразия. Преобладающей в творчестве всех трех авторов является национальная тема — родные пейзажи, деревенские мотивы, портреты друзей и близких.

Виктор Васильевич Корсаков (род. 1953) — заслуженный художник РФ, выпускник Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова (мастерская монументальной живописи). Участник многочисленных выставок в нашей стране и за рубежом. В настоящее время — доцент кафедры информационных технологий Рязанского радиотехнического университета. Искусствовед Н.В. Павлова называет Корсакова «эталоном рязанского живописца». Художник обращается к широкому диапазону тем, сюжетов и мотивов и добивается подлинной глубины звучания образов.

Валерий Александрович Бауков (род. 1960) — заслуженный художник РФ, выпускник МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская станковой живописи). Участник крупнейших выставок в нашей стране. В настоящее время — доцент кафедры информационных технологий РГРТУ. Пейзажи художника полны внутреннего эмоционального напряжения, их тонкая живописная ткань вкупе с графической силуэтностью изображения передают глубину содержания мотивов, выбранных под непосредственным влиянием натурных впечатлений.

Лев Алексеевич Костев (род. 1959) — выпускник Московского текстильного института. Его произведения отличаются живописностью, лаконичной и точной композицией, выразительными колористическими изысканиями. В своих работах художник активно использует экспрессивные возможности фактуры и цвета.

Несмотря на доминирование в современном искусстве абстракции и концептуализма, реалистическая живопись остается востребованной у широкого круга зрителей. Рязанские художники показывают на выставке около полусотни работ последних лет, в которых продолжают творческие поиски, находят новые средства художественной выразительности. Лирическая и безмятежная сторона творчества трех мастеров в полной мере раскрывается в экспозиции выставки, трогая своей искренностью.