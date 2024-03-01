В танцевальных ритмах

29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца.

Этот праздник танца начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства.

Главная идея праздника — объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца!

В концерте примут участие Народный ансамбль народного танца «Лель», танцевальный коллектив «Приокские росы», хореографический ансамбль «Карусель», спортивно-танцевальный клуб «Пантера».

Посвящаем наш праздник красоте танца — самому волнующему, самому возвышенному и прекрасному из всех искусств, поскольку танец не просто отражение жизни, танец — это сама жизнь!