В потоке трех стихий

Когда-то у Влада Фокина было все — спортивная карьера по прыжкам в воду, большое будущее, Олимпийские игры, лучший друг. Но сейчас он переживает кризис, и неизвестно, как бы он закончился, если бы к нему не пришли следователи с необычным предложением. Он должен принять участие в соревновании по клифф-дайвингу и помочь им вычислить грабителей среди экстремалов-любителей. Влад отправляется в Крым и помимо всего прочего встречает там бывшего лучшего друга, который каким-то образом связан с преступниками. Как именно — это ему и предстоит выяснить, а заодно наладить свою жизнь и вернуть стремление к соревнованиям.