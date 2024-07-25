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В потоке трех стихий

Когда-то у Влада Фокина было все — спортивная карьера по прыжкам в воду, большое будущее, Олимпийские игры, лучший друг. Но сейчас он переживает кризис, и неизвестно, как бы он закончился, если бы к нему не пришли следователи с необычным предложением. Он должен принять участие в соревновании по клифф-дайвингу и помочь им вычислить грабителей среди экстремалов-любителей. Влад отправляется в Крым и помимо всего прочего встречает там бывшего лучшего друга, который каким-то образом связан с преступниками. Как именно — это ему и предстоит выяснить, а заодно наладить свою жизнь и вернуть стремление к соревнованиям.

Режиссёр
Ирина Гобозашвили
Актёры
Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Илья Аксенов, Артем Сильченко, Александра Нижегородова
Продолж.
85 мин.
Премьера
2024-07-25 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мистика, Драма, Спортивный фильм

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