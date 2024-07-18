В плену огня

Супруги Дейв и Сара, их сын-подросток Клей и отец Дейва Джордж оказываются в смертельной ловушке бушующего лесного пожара. Кажется, что помощи ждать неоткуда, и им остается надеяться только на самих себя. Смогут ли они преодолеть собственные страхи и выбраться из огненного ада?
- Режиссёр
- Питер Фачинелли, Ник Лайон
- Актёры
- Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Ашер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр, Эшли Фуши, Дана Уинг Лау, Лори Кокер, Говард Сквайрс, Коул Спрингер, Тимека М.Серетти
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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2024-07-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Драма