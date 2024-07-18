Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
29°
Птн, 19
22°
Сбт, 20
25°
ЦБ USD 87.88 -0.21 19/07
ЦБ EUR 96.1 -0.2 19/07
Нал. USD 88.00 / 88.60 18/07 18:30
Нал. EUR 97.01 / 97.65 18/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
12 часов назад
847
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
1 657
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
2 862
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
4 916
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

В плену огня

Супруги Дейв и Сара, их сын-подросток Клей и отец Дейва Джордж оказываются в смертельной ловушке бушующего лесного пожара. Кажется, что помощи ждать неоткуда, и им остается надеяться только на самих себя. Смогут ли они преодолеть собственные страхи и выбраться из огненного ада?

Режиссёр
Питер Фачинелли, Ник Лайон
Актёры
Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Ашер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр, Эшли Фуши, Дана Уинг Лау, Лори Кокер, Говард Сквайрс, Коул Спрингер, Тимека М.Серетти
Продолж.
80 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Триллер, Драма

Еще в кино

Кино
Паранойя
Кино
Линцесса. Тайны леса
Кино
Мадам Клико
Кино
Тебе не убежать
Кино
Водитель-олигарх
Кино
Проклятие джинна
Кино
В плену огня
Кино
Эффект парадокса
Кино
Плохие новости