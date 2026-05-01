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В объективе Окский заповедник
19 июня в 16:00
Выставки

В объективе Окский заповедник

Рязанский исторический музей

19 июня в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, которая представит природу и жизнь ее обитателей через объективы фотокамер сотрудников Окского биосферного заповедника и его гостей.

Значительная часть снимков сделана специалистами заповедника во время экспедиций, маршрутов и повседневных наблюдений. Уникальные кадры фотоловушек раскрывают тайны жизни обитателей Мещёры: ночные прогулки зверей, материнское поведение животных, взаимодействие разных видов. Эти кадры дают уникальный шанс «подсмотреть» за жителями заповедника в их естественной среде — без вмешательства и шума, лишь с помощью незаметных камер.

Выставку дополнят экспонаты, отражающие работу зубрового и журавлиного питомников, процессы научных исследований животных. Также будут представлены фотоальбомы и фотографии из собрания Рязанского исторического музея и предметы естественно‑научной коллекции.

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