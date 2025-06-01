В кругу друзей

Очередным воскресным концертом, к большому удовольствию всех любителей хорошей песни, будет выступление семейного дуэта — Николая Пенякина и Людмилы Мирошиной.

Пенякин Николай Иванович — артист, солист Муниципального культурного центра, на концерты которого зритель ходит, чтобы отдохнуть душой, вспомнить песни далекой молодости, ощутить давно забытые эмоции.

Все эти годы Николай Иванович дарит талант, теплоту и искренность своим поклонникам.

Для зрителей прозвучат композиции, которые с большим удовольствием будут восприниматься слушателями: романсы, шлягеры отечественной эстрады и, конечно, песни из репертуара Муслима Магомаева, которые виртуозно исполняет Николай Иванович.

Дочь Николая Ивановича — Людмила Пенякина — достойно продолжает дело своего отца. Отличные музыкальные данные позволяют Людмиле Николаевне работать в различных жанрах. В ее репертуаре — эстрадные песни отечественных и зарубежных композиторов, русские народные песни, романсы.

Концерт состоится на площади перед МБУК «МКЦ г. Рязани».