В царстве женской красоты

Большой концерт, посвященный прекрасному празднику всех женщин мира.

Этот день будет наполнен теплом и любовью, самыми нежными словами и искренними пожеланиями. Комплименты, музыка и отличное настроение — главные составляющие удачного выходного дня! Зрители смогут насладиться выступлениями ведущих солистов и творческих коллективов ДК, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления.

В концерте примут участие: солисты Юрий Баранов и Александр Фирсов, артисты Клуба любителей эстрадной музыки (Денис Шамонов, Елена Захарова, Ольга Медведева, Наталья Найденова, Татьяна Янсон и Любовь Рощина), песенно-инструментальный ансамбль «Отрада».

Талантливые ведущие Геннадий Свиридов и Иван Черно-Иваненко создадут праздничную весеннюю атмосферу и даже споют дуэтом эстрадные куплеты-поздравления. Окунитесь в атмосферу весеннего праздника, где каждый момент будет наполнен очарованием и великолепием!