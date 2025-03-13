Молодая девушка приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее ее мучают ужасающие кошмары. Монстры из ее подсознания прорываются в реальность и грозят гибелью всем окружающим.