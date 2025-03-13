Молодая девушка приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее ее мучают ужасающие кошмары. Монстры из ее подсознания прорываются в реальность и грозят гибелью всем окружающим.
- Режиссёр
- Федерико Дзампальоне
- Актёры
- Лорен ЛаВера, Яссин Фадель, Клаудия Джерини, Джованни Ломбардо Радиче, Лоренцо Ренци, Николо Вириди, Линда Дзампальоне, Тейлор Цодтке, Анис Гарби
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-03-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов