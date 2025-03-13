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Ужасающие

Молодая девушка приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее ее мучают ужасающие кошмары. Монстры из ее подсознания прорываются в реальность и грозят гибелью всем окружающим.

Режиссёр
Федерико Дзампальоне
Актёры
Лорен ЛаВера, Яссин Фадель, Клаудия Джерини, Джованни Ломбардо Радиче, Лоренцо Ренци, Николо Вириди, Линда Дзампальоне, Тейлор Цодтке, Анис Гарби
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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