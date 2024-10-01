Уютная осень, уютный город, уютная выставка — согреваемся, улыбаемся и добавляем ярких красок на открытии экспозиции Екатерины Гончаровой. 16 октября в 18.00 ждем всех от мала до велика: «Уютное детство» — это тепло, это семейно, это ностальгически.

Член Союза художников России, Екатерина начала свой путь детского писателя и художника-иллюстратора, став мамой. Со сказок и картинок к ним началась большая история, главные персонажи которой — дочери Екатерины, акварель и цветные карандаши, трогательные лисички и другие персонажи, ведущие издательства страны, книги, открытки, календари, а еще читатели и зрители из самых разных городов России.

Слово автору: «Вспоминая, как бабушка читала мне в детстве книги, я понимаю, что я счастлива. Ведь сейчас мои книги показывают детям, и, возможно их уютное детство, хотя бы немного, сформируется на них. Мне бы очень хотелось, чтобы посетители выставки ощутили в моих работах связь со своим внутренним ребенком и обняли его, чтобы показали детям и сказали что-то важное и очень-очень трепетное друг другу. Пусть уютное детство будет у каждого, независимо от возраста».