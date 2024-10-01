Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
Втр, 29
Срд, 30
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 96.90 / 96.41 28/10 16:00
Нал. EUR 103.70 / 104.87 28/10 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
4 226
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
6 948
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
9 193
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
9 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Уютное детство
29 октября в 10:00
Выставки

Уютное детство

Фотодом

Уютная осень, уютный город, уютная выставка — согреваемся, улыбаемся и добавляем ярких красок на открытии экспозиции Екатерины Гончаровой. 16 октября в 18.00 ждем всех от мала до велика: «Уютное детство» — это тепло, это семейно, это ностальгически.

Член Союза художников России, Екатерина начала свой путь детского писателя и художника-иллюстратора, став мамой. Со сказок и картинок к ним началась большая история, главные персонажи которой — дочери Екатерины, акварель и цветные карандаши, трогательные лисички и другие персонажи, ведущие издательства страны, книги, открытки, календари, а еще читатели и зрители из самых разных городов России.

Слово автору: «Вспоминая, как бабушка читала мне в детстве книги, я понимаю, что я счастлива. Ведь сейчас мои книги показывают детям, и, возможно их уютное детство, хотя бы немного, сформируется на них. Мне бы очень хотелось, чтобы посетители выставки ощутили в моих работах связь со своим внутренним ребенком и обняли его, чтобы показали детям и сказали что-то важное и очень-очень трепетное друг другу. Пусть уютное детство будет у каждого, независимо от возраста».

Возраст
0+