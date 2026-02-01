Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
3 часа назад
179
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
548
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 247
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 250
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Уволить Жору

Формула Кино Виктория Плаза

11:00
13:10
15:20
17:30
18:50
19:40
21:00
21:50

Люксор Круиз

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Формула Кино Виктория Плаза

11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

Люксор Круиз

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Формула Кино Виктория Плаза

11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

Люксор Круиз

09:30
11:00
13:00
15:00
17:40
21:30

Формула Кино Виктория Плаза

11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

Макс, пробивной и не особо отягощенный моралью парень из провинции, шагая по головам, делает успешную карьеру в Москве. Его специализация — увольнять топ-менеджеров, а очередная жертва — главный программист IT-гиганта Георгий. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь бородатый 40-летний мальчик Жора — воплощение безобидности. Но случай оказывается уникальным: уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра… Макса ждет масса смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть кое-что важнее карьеры и капитала.

Режиссёр
Марюс Вайсберг
Актёры
Данила Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина, Вадим Андреев, Сергей Колесников, Ольга Тумайкина, Наталья Бардо, Яна Кошкина, Василиса Макарова, Станислав Ярушин, Никита Тарасов, Виктор Новиков, Константин Мерзликин, Максим Сушко, Катрин Асси, Ренат Мухамбаев, Вячеслав Тимербулатов, Ирина Лабаторина
Продолж.
91 мин.
Премьера
12 февраля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

