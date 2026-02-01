Макс, пробивной и не особо отягощенный моралью парень из провинции, шагая по головам, делает успешную карьеру в Москве. Его специализация — увольнять топ-менеджеров, а очередная жертва — главный программист IT-гиганта Георгий. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь бородатый 40-летний мальчик Жора — воплощение безобидности. Но случай оказывается уникальным: уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра… Макса ждет масса смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть кое-что важнее карьеры и капитала.