Увидеть все

Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом. Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трехлетнее путешествие в бездну.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Нейтан Филдер, Лэнс Оппенхайм
- Продолж.
- 174 мин.
- Премьера
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19 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Биография, Документальный, Трагикомедия