Увидеть все

Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом. Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трехлетнее путешествие в бездну.