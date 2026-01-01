Возвращение любимой истории! 4 и 6 февраля сказка «Утро, Вечер и Полночь».

Зрителей ждет знакомство с волшебной и поучительной историей о трех братьях, волшебстве и выборе сердца! На сцене — захватывающие приключения, тёмное подземелье, битва со змеем, искренние чувства и неожиданный финал, где сила прощения и любовь важнее зла!

Живые эмоции, яркое сценическое оформление, интерактивы со зрителями и наши актеры создадут атмосферу настоящей сказки и чудес!

💭"Каждый герой сталкивался с выбором, и этот выбор оказывался важнее любых испытаний. Сказочная постановка стала символом добра, преданности и веры в чудеса. Дети замирали от восхищения, родители вспоминали своё детство, наслаждаясь атмосферой простоты и красоты. Режиссеры и актёры сумели передать глубину народной мудрости и традиционную нравственность предков".