Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-14°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-11°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.70 / 76.80 03/02 18:25
Нал. EUR 91.56 / 92.00 03/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
576
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 037
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 224
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Утро, Вечер и Полночь
6 февраля в 16:00
Театр

Утро, Вечер и Полночь

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

Возвращение любимой истории! 4 и 6 февраля сказка «Утро, Вечер и Полночь».

Зрителей ждет знакомство с волшебной и поучительной историей о трех братьях, волшебстве и выборе сердца! На сцене — захватывающие приключения, тёмное подземелье, битва со змеем, искренние чувства и неожиданный финал, где сила прощения и любовь важнее зла!

Живые эмоции, яркое сценическое оформление, интерактивы со зрителями и наши актеры создадут атмосферу настоящей сказки и чудес!

💭"Каждый герой сталкивался с выбором, и этот выбор оказывался важнее любых испытаний. Сказочная постановка стала символом добра, преданности и веры в чудеса. Дети замирали от восхищения, родители вспоминали своё детство, наслаждаясь атмосферой простоты и красоты. Режиссеры и актёры сумели передать глубину народной мудрости и традиционную нравственность предков".

Возраст
0+