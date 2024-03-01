Утиная охота

Созданная в семидесятых годах ХХ века, последняя пьеса Вампилова незаметно ведет тему человеческой судьбы, сформированной без опоры на смысл существования, направленной только на материальные интересы.

Герой спектакля — интересный мужчина, который мог бы пользоваться всеми преимуществами, которые предоставила ему судьба, ломает и рушит вокруг себя все, что имеет — он конфликтует и в рабочих отношениях, и в личных, его не радует ничего, и закономерно он приходит к бессмысленности своего существования. Казалось бы, свободный, оригинальный, общительный, не видящий в жизни никаких преград, ему все дается легко — что же не заладилось в его жизни? что угнетает его в повседневности? Готов ли он осознать свою жизнь, оценить, сможет ли он вырваться из замкнутого круга, понять, что он хочет? Это спектакль-притча про определенный слой людей, которые ходят по кругу, вертятся как белка в колесе, а результат их совсем не устраивает.

Сегодняшняя постановка вызывает большой интерес и желание понять мотивы жизни человека в условиях, когда нет большой цели. Режиссер Юрий Печенежский говорит, что причиной выбора этой пьесы послужила вневременная актуальность, «мы подчеркнем, что в жизни важна осознанность».