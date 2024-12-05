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Уралочка

«Пять Звезд»

13:15
17:05
20:55

«Пять Звезд»

13:15
17:05
20:55

«Пять Звезд»

13:15
17:05
20:55

«Пять Звезд»

13:15
17:05
20:55

«Пять Звезд»

13:15
17:05
20:55

«Пять Звезд»

13:15
17:05
20:55

Столичная штучка Лана, чтобы спасти карьеру, вместо жаркого отпуска отправляется на Север. Там она впутывается в авантюру, из которой ее может спасти только дальнобойщик Гриша — грубый мужлан, который кроме своего грузовика «Уралочки» ничего не любит. В их совместном путешествии-погоне по дикой глуши Лана найдет совсем не то, что искала: красоту бескрайнего Севера, простых и искренних людей, настоящего мужчину и женское счастье.

Режиссёр
Михаил Расходников
Актёры
Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Нургиса Турсынбай, Александр Фролов, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник
Продолж.
110 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

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