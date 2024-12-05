Столичная штучка Лана, чтобы спасти карьеру, вместо жаркого отпуска отправляется на Север. Там она впутывается в авантюру, из которой ее может спасти только дальнобойщик Гриша — грубый мужлан, который кроме своего грузовика «Уралочки» ничего не любит. В их совместном путешествии-погоне по дикой глуши Лана найдет совсем не то, что искала: красоту бескрайнего Севера, простых и искренних людей, настоящего мужчину и женское счастье.
- Режиссёр
- Михаил Расходников
- Актёры
- Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Нургиса Турсынбай, Александр Фролов, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2024-12-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Романтика