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УничтоЖанна

Домохозяйка со сверхспособностями Жанна с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова, Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.

Режиссёр
Максим Кудымов
Актёры
Юлия Егерева, Павел Прилучный, Игорь Ознобихин, Роман Попов, Роман Фомин, Софья Каштанова, Наталья Бочкарева, Дарья Погодина, Майк Гибсон, Станислав Бондаренко, Джонатан Солвей, Татьяна Уфимцева
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Научная фантастика, Комедия

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