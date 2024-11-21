УничтоЖанна

Домохозяйка со сверхспособностями Жанна с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова, Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.
- Режиссёр
- Максим Кудымов
- Актёры
- Юлия Егерева, Павел Прилучный, Игорь Ознобихин, Роман Попов, Роман Фомин, Софья Каштанова, Наталья Бочкарева, Дарья Погодина, Майк Гибсон, Станислав Бондаренко, Джонатан Солвей, Татьяна Уфимцева
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Научная фантастика, Комедия