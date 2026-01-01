Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 369
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 595
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 296
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 584
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Улыбка. Зарождение зла

Однажды в клинике появляется таинственная пациентка, демоническая улыбка которой вызывает ряд трагических смертей. Группе молодых людей нужно разгадать тайну проклятия пациентки до того, как они станут следующими жертвами. Времени, чтобы выжить, становится все меньше и меньше.

Режиссёр
Баим Вон
Актёры
Таскья Намья, Ясамин Джасем, Арья Салока, Даффа Вардана, Тио Пакусодево, Пола Верхувен, Марио Маулана, Эрик Эстрада, Дайю Виджанто, Асри Велас
Продолж.
123 мин.
Премьера
12 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

