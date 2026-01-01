Улыбка. Зарождение зла

Однажды в клинике появляется таинственная пациентка, демоническая улыбка которой вызывает ряд трагических смертей. Группе молодых людей нужно разгадать тайну проклятия пациентки до того, как они станут следующими жертвами. Времени, чтобы выжить, становится все меньше и меньше.