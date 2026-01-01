Улыбка. Зарождение зла

Однажды в клинике появляется таинственная пациентка, демоническая улыбка которой вызывает ряд трагических смертей. Группе молодых людей нужно разгадать тайну проклятия пациентки до того, как они станут следующими жертвами. Времени, чтобы выжить, становится все меньше и меньше.
- Режиссёр
- Баим Вон
- Актёры
- Таскья Намья, Ясамин Джасем, Арья Салока, Даффа Вардана, Тио Пакусодево, Пола Верхувен, Марио Маулана, Эрик Эстрада, Дайю Виджанто, Асри Велас
- Продолж.
- 123 мин.
- Премьера
-
12 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов