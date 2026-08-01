Какой была улица Есенина десятки лет назад? Какие истории хранят её дома и что о них помнят сами рязанцы?

22 августа в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина откроется выставка «Улица Есенина. От первого лица». Её создатели — горожане и художники, которые собрали в одно целое семейные истории, фотографии, документы и личные переживания.

«Улица Есенина. От первого лица» — это выставка, которая объединила горожан и художников, готовых поделиться со зрителем своими историями про улицу Есенина (Ряжскую). В основе проекта лежат воспоминания, охватывающие более ста лет, связанные с конкретными зданиями и местами. Горожане и художники — равноправные авторы, которые говорят не сухим языком фактов, а индивидуальным, неповторимым языком — семейных и личных документов, образов и смыслов. Участники выставки опираются не на историческую достоверность, а на живой неиссякаемый источник чувств и эмоций — память.

Истории о далёком или недавнем личном прошлом рассказаны ими через артефакты — фотографии, вещи, предметы — и посредством разных художественных медиумов и техник: графика, живопись, текстиль, керамика, коллаж, инсталляция, объекты, анимация и многое другое. Эта выставка — один из множества вариантов рассказа про улицу Есенина, рассказа, в котором нет главных и второстепенных персонажей, нет важных и неважных событий и впечатлений. Это отпечаток голосов разных жизней и эпох, которые звучат печально и радостно, восхищенно и с досадой, иронично и с юмором. Некоторые экспонаты представляют собой собирательный портрет улицы, а для кого-то она — лишь эпизод в биографии, который становится отправной точкой для собственного исследования или разговора на обобщённые темы.

30 художников были отобраны по заявкам на участие в проекте и создали свои произведения специально для выставки. В течение года горожане заполняли анкету и делились с командой Выставочного зала воспоминаниями об улице Есенина. 16 историй из ста были выбраны для экспонирования. Более 10 участников арт-лаборатории «Голоса улицы Есенина» создали рукописные дневники-книги, в которых творчество стало способом рассказать через улицу о самих себе. В итоге более 50 экспонатов составляют экспозиционный маршрут, по которому зритель проходит от Выставочного зала до пересечения с улицей Затинной: узнаёт о жизни САМовского посёлка и школы № 43, дома по адресу улица Есенина, 112 и историях двора бывшей земской уездной больницы, ностальгирует по студенческой жизни вместе с преподавателями и студентами Института культуры, вспоминает эпоху, когда Театральная площадь была культурным центром города, заново открывает для себя Кукольный театр, Дворец пионеров, Римско-католический костёл, бассейн «Спартак» и больницу № 4. Тексты и образы хранят в себе память и о «выпавших» из уличной географии или сильно изменившихся местах: магазине «Веломотоспорт», кинотеатре «Ока», Ложкином переулке, торговом центре «Премьер» и других, не вписанных в историю города, но являющихся важной частью семейных архивов — деревянных домиках, на месте которых появились «сталинки», «хрущёвки» и панельные многоэтажки. Книга отзывов в экспозиции также представлена в виде карты, на которой любой желающий может оставить своё воспоминание про улицу Есенина.

Параллельная программа к выставке делится на три смысловых блока — искусство, люди, архитектура — и включает в себя разноформатные события для посетителей всех возрастов: лекции и мастер-классы, встречи с художниками и горожанами, арт-медиации и прогулки по улице, арт-квесты и кураторские экскурсии. В экспозиции можно будет не только увидеть работы современных рязанских художников и прочитать воспоминания участников проекта, но и послушать аудиофрагменты интервью с жителями.

Сувенирную продукцию специально для выставки разработали местные мастера, которые работают с локальной идентичностью и занимаются сохранением нематериального наследия Рязани: мастерская свечей с историей «Моя околица», концептуальный бренд «Дома» и керамическая мастерская «Маленькие вещи».