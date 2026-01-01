Уиджа. Шепоты мертвых

Поклонницы страшных историй Карен и Эшли узнают, что в их колледже когда-то погибла ученица по имени Мэри Черри Чуа. Говорят, что с тех пор неупокоенный призрак Мэри бродит по классам и пугает учеников. Карен и Эшли начинают свое расследование. Чем больше девушки погружаются в разгадку убийства Мэри, тем быстрее начинают понимать, что школа совсем не настроена раскрывать свои тайны, а пугающий призрак — не самое страшное, что обитает в ее стенах.
- Режиссёр
- Рони Бенаид
- Актёры
- Эшли Диас, Джоко Диас, Кокой Де Сантос, Лика Гайранод, Крисша Вьяхе, Эбби Баутиста, Альма Морено, Элиа Илано, Роландо Иносенсио, Миго Валид
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
-
15 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов