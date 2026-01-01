Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.50 / 79.50 13/01 18:30
Нал. EUR 92.54 / 94.40 13/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 454
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 281
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 359
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 174
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Уиджа. Шепоты мертвых
Кино

Уиджа. Шепоты мертвых

Поклонницы страшных историй Карен и Эшли узнают, что в их колледже когда-то погибла ученица по имени Мэри Черри Чуа. Говорят, что с тех пор неупокоенный призрак Мэри бродит по классам и пугает учеников. Карен и Эшли начинают свое расследование. Чем больше девушки погружаются в разгадку убийства Мэри, тем быстрее начинают понимать, что школа совсем не настроена раскрывать свои тайны, а пугающий призрак — не самое страшное, что обитает в ее стенах.

Режиссёр
Рони Бенаид
Актёры
Эшли Диас, Джоко Диас, Кокой Де Сантос, Лика Гайранод, Крисша Вьяхе, Эбби Баутиста, Альма Морено, Элиа Илано, Роландо Иносенсио, Миго Валид
Продолж.
120 мин.
Премьера
15 января 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Океан чудес
Кино
Елки-12
Кино
Кинопроба
Кино
Три кота. Путешествие во времени
Кино
За Палыча!-2
Кино
Волчок
Кино
Простоквашино
Кино
Три богатыря и свет клином
Кино
Синистер. Первое проклятие
Кино
Горничная
Кино
TheatreHD: Берлинская государственная опера. Щелкунчик
Кино
Арт-лекторий: Мурильо. Путь художника