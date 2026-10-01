Uglystephan

Музыкальный рэп-исполнитель, автор таких треков, как «Дай мне Шанс», «Вампир», «Заберу», «Снова Обогнал Их», «Skamming Shit», «Не волнуют» и многих других! Вас ждёт насыщенная программа, живое общение, мощная энергетика и, конечно же, фирменный стиль Степы, который покорил миллионы сердец по всей стране! Это больше чем концерт — это встреча с легендой Российской Сцены, готовьтесь к самому яркому событию этой осени! — В продаже самая дешевая партия билетов, поторопись!