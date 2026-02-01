Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 76.47 -0.16 26/02
ЦБ EUR 90.32 -0.26 26/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 15:35
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
388
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
974
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
549
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 157
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Убойные каникулы

Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дейлом, также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых, но, в сущности, симпатичных ребят за «злобных местных», горожане решают дать деревенщине жесткий отпор. Но с каждым их шагом становится только хуже…

Страна
Канада
Режиссёр
Илай Крейг
Актёры
Тайлер Лэбайн, Алан Тьюдик, Катрина Боуден, Джесси Мосс, Филип Грейнджер, Брэндон Джей МакЛарен, Челан Симмонс, Трэвис Нельсон, Алекс Арсено, Кристи Лейнг
Продолж.
88 мин.
Премьера
9 декабря 2010 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Инферно
Кино
Два, три, призрак, приди!
Кино
Приключение
Кино
Спасти бессмертного
Кино
Астрал. Амулет зла
Кино
Царевна-лягушка-2
Кино
Новая теща
Кино
Уволить Жору
Кино
Гуантанамера
Кино
Наследник
Кино
К себе нежно
Кино
Драники