Убойные каникулы

Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дейлом, также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых, но, в сущности, симпатичных ребят за «злобных местных», горожане решают дать деревенщине жесткий отпор. Но с каждым их шагом становится только хуже…
- Страна
- Канада
- Режиссёр
- Илай Крейг
- Актёры
- Тайлер Лэбайн, Алан Тьюдик, Катрина Боуден, Джесси Мосс, Филип Грейнджер, Брэндон Джей МакЛарен, Челан Симмонс, Трэвис Нельсон, Алекс Арсено, Кристи Лейнг
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
9 декабря 2010 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов