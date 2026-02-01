Убойные каникулы

Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дейлом, также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых, но, в сущности, симпатичных ребят за «злобных местных», горожане решают дать деревенщине жесткий отпор. Но с каждым их шагом становится только хуже…