Итоги года
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 305
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 268
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 336
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 159
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Убойная суббота

Незадачливый отец Брайан пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф, тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением. Теперь четверо героев вынуждены пуститься в бега, и взрослым предстоит переосмыслить свое отношение к детям и отцовству в самых неожиданных и даже экстремальных обстоятельствах.

Режиссёр
Люк Гринфилд
Актёры
Алан Ритчсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик, Сара Чок, Стивен Рут, Айла Фишер, Хиро Канагава, Лорен Акеми Брэдли, Сара Сурх
Продолж.
93 мин.
Премьера
15 января 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Комедия

