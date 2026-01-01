Убойная суббота

Незадачливый отец Брайан пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф, тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением. Теперь четверо героев вынуждены пуститься в бега, и взрослым предстоит переосмыслить свое отношение к детям и отцовству в самых неожиданных и даже экстремальных обстоятельствах.