Убить Билла: Кровавое дело целиком

Банда наемных убийц врывается на церемонию бракосочетания, убивает всех гостей и жестоко избивает беременную невесту. Напоследок их главарь стреляет невесте в голову — та чудом остается в живых, но впадает в кому. Очнувшись в больнице спустя четыре с половиной года, женщина решает отомстить своим обидчикам, оставив на десерт расправу над главарем банды по имени Билл.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Квентин Тарантино
- Актёры
- Ума Турман, Люси Лю, Вивика А.Фокс, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Дэвид Кэррадайн, Жюли Дрейфус, Тияки Курияма, Синъити Тиба, Лю Цзяхуэй, Майкл Паркс, Майкл Боуэн, Дзюн Кунимура, Юки Кадзамацури, Джеймс Паркс, Джонатан Локран
- Продолж.
- 281 мин.
- Премьера
-
4 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал