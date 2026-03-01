Убийство священного оленя

Талантливый кардиохирург Стивен (Колин Фаррелл) живет счастливой жизнью с женой Анной (Николь Кидман) и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать.
- Страна
- Великобритания, Ирландия, США
- Режиссёр
- Йоргос Лантимос
- Актёры
- Колин Фаррелл, Николь Кидман, Алисия Силверстоун, Раффи Кэссиди, Билл Кэмп, Барри Кеоган, Санни Сулджик, Барри Дж.Бернсон, Дениз Даль Вера, Дрю Логан, Майкл Трестер, Меган Челф Фишер, Анита Фармер Бергман, Леа Хаттон Бисмор
- Продолж.
- 121 мин.
- Премьера
-
15 февраля 2018 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов, Драма