Убийственная вечеринка

По приглашению своей подружки молодой юрист Мехди решает провести незабываемое лето на роскошной вилле ее родственников. Но внезапно между членами семьи и смотрителями особняка вспыхивает конфликт и начинается заварушка. Мехди убежден, что сможет переломить эту абсурдную ситуацию, примирив стороны, но его действия только все усугубляют. Градус накаляется, и ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда в процессе, казалось бы, невинной ссоры происходит непоправимое…
- Страна
- Франция, Бельгия
- Режиссёр
- Антони Кордье
- Актёры
- Лоран Лафит, Элоди Буше, Рамзи Бедья, Лора Калами, Сами Утальбали, Ноэ Абита, Махия Зруки, Кандид Санчес, Риад Феррад, Паскаль Мерсье
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
28 мая 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия