Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
4 часа назад
325
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 580
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
899
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 884
Кино

Убежище

После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

Режиссёр
Рик Роман Во
Актёры
Джейсон Стэтем, Билл Найи, Наоми Аки, Харриет Уолтер, Боди Рей Бретнак, Дэниел Мейс, Билли Клементс, Бронсон Уэбб, Томи Мей, Том Ву, Балли Гилл, Анна Крилли, Софиан Фрэнсис
Премьера
5 февраля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер

