После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.
- Режиссёр
- Рик Роман Во
- Актёры
- Джейсон Стэтем, Билл Найи, Наоми Аки, Харриет Уолтер, Боди Рей Бретнак, Дэниел Мейс, Билли Клементс, Бронсон Уэбб, Томи Мей, Том Ву, Балли Гилл, Анна Крилли, Софиан Фрэнсис
- Премьера
-
5 февраля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер