Творение богов

С начала времен миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточенного демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаоса, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана.
- Режиссёр
- Уэршань
- Актёры
- Наран, Хуан Бо, Крис Филлипс, Йош Юй, Ли Сюэцзянь, Чэнь Мучи, Эштон Сюй, Ян Дапэн, Нин Вэньтун, Куэрбан Алицзян, Гао Шугуан, Фэн Шаофэн, Чжан Илун, Лю Чао, Цюань Бо, У Чао
- Продолж.
- 148 мин.
- Премьера
-
2024-10-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Драма