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Творение богов

С начала времен миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточенного демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаоса, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана.

Режиссёр
Уэршань
Актёры
Наран, Хуан Бо, Крис Филлипс, Йош Юй, Ли Сюэцзянь, Чэнь Мучи, Эштон Сюй, Ян Дапэн, Нин Вэньтун, Куэрбан Алицзян, Гао Шугуан, Фэн Шаофэн, Чжан Илун, Лю Чао, Цюань Бо, У Чао
Продолж.
148 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Драма

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