Творческий вечер Геннадия Свиридова

Творческий вечер поэта, композитора, автора-исполнителя, режиссера и ведущего Геннадия Свиридова предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир авторских песен, написанных Геннадием в разные годы.

Концерт разделен на три блока: лирический, акустический-философский и иронический, каждый из которых раскрывает определенную грань творчества артиста.

В лирическом блоке прозвучат песни о любви, наполненные теплом и искренностью. Акустический-философский блок приглашает к размышлениям о жизни и ее смыслах, погружая слушателей в атмосферу глубоких раздумий. Иронический блок порадует гостей юмором и легкостью, создавая контраст с предыдущими частями вечера.

Особое место в программе занимает выступление группы «Трали-вали», отмечающей свое 30-летие. Коллектив исполнит эстрадные песни в стиле лирического шансона, регги, рок и поп-рок, добавив в вечер разнообразие и динамику.

Этот вечер обещает стать ярким, запоминающимся, музыкально насыщенным и веселым. Вы не сможете удержаться от аплодисментов и захотите подпевать!

Геннадий Свиридов — певец, поэт и композитор, ведущий концертных и праздничных мероприятий, на профессиональной сцене с 1991 года. Работал певцом и инструменталистом в ансамблях: «Узорочье», «Радуница» и «Рушники». В составе коллективов неоднократно становился лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов. Побывал с концертами в Красноярском крае, Владимирской области, Костроме, Нижнем Новгороде, Кирове, Иванове, Пскове, Воронеже, Курске, Смоленске, Твери, Сочи, Москве и Московской области.

С 2013 года занимается сольными проектами, выпустил несколько альбомов с авторскими песнями.