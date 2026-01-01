Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
560
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 009
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 185
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 694
Творческий вечер Геннадия Свиридова
8 февраля в 15:00
Концерты

Творческий вечер Геннадия Свиридова

ДК «Приокский»

Творческий вечер поэта, композитора, автора-исполнителя, режиссера и ведущего Геннадия Свиридова предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир авторских песен, написанных Геннадием в разные годы.

Концерт разделен на три блока: лирический, акустический-философский и иронический, каждый из которых раскрывает определенную грань творчества артиста.

В лирическом блоке прозвучат песни о любви, наполненные теплом и искренностью. Акустический-философский блок приглашает к размышлениям о жизни и ее смыслах, погружая слушателей в атмосферу глубоких раздумий. Иронический блок порадует гостей юмором и легкостью, создавая контраст с предыдущими частями вечера.

Особое место в программе занимает выступление группы «Трали-вали», отмечающей свое 30-летие. Коллектив исполнит эстрадные песни в стиле лирического шансона, регги, рок и поп-рок, добавив в вечер разнообразие и динамику.

Этот вечер обещает стать ярким, запоминающимся, музыкально насыщенным и веселым. Вы не сможете удержаться от аплодисментов и захотите подпевать!

Геннадий Свиридов — певец, поэт и композитор, ведущий концертных и праздничных мероприятий, на профессиональной сцене с 1991 года. Работал певцом и инструменталистом в ансамблях: «Узорочье», «Радуница» и «Рушники». В составе коллективов неоднократно становился лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов. Побывал с концертами в Красноярском крае, Владимирской области, Костроме, Нижнем Новгороде, Кирове, Иванове, Пскове, Воронеже, Курске, Смоленске, Твери, Сочи, Москве и Московской области.

С 2013 года занимается сольными проектами, выпустил несколько альбомов с авторскими песнями.

Возраст
6+