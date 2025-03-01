Творческий вечер Александра Михайлова

Для миллионов российских зрителей Александр Михайлов уже на протяжении многих лет остается воплощением настоящего русского мужика — статного, красивого, с широкой душой и золотым сердцем. Многие фильмы с его участием вошли в Золотой фонд советского кинематографа. С наибольшим успехом он играл наших современников, сильных духом людей, обладающих цельной натурой. Особенно полюбились зрителям его Павел Зубов («Мужики»), Вася Кузякин («Любовь и голуби»), Павел Шорохов («Змеелов») и др.

Прекрасный, талантливый и востребованный. С правильной жизненной и гражданской позицией Александр Яковлевич ведет активную гастрольную жизнь. Неоднократно посещал с творческими вечерами не только столичные площадки, но и выступал перед жителями Приднестровья, ДНР, ЛНР.

Помимо активной работы в кино, гастролей, Александр Михайлов проводит собственный курс во ВГИКе.