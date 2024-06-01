Творческая встреча с Анатолием Кимом «На Рязанщине я не чужой»

Еще с 80-х годов писатель и художник Анатолий Ким предан Рязанской земле. Каждое лето он проводит в деревне Немятово Клепиковского района Рязанской области. Именно Рязанский край со всей глубинной силой природного духа и русского языка сложил мифопоэтику программных романов: «Отец-Лес», «Белка», «Сбор грибов под музыку Баха», «Дом с протуберанцами», «Арина» и др.

Представитель корейского народа, родившийся в советском Казахстане и живший в школьные годы на Сахалине, выпускник московского Литинститута, почетный гражданин Сеула и кавалер Великого ордена Золотой Мугунхва (Корея, 2014), отечественных орденов «Знак почета» (СССР, 1984) и «За заслуги в культуре и искусстве» (РФ, 2022), виртуоз слова, переведенный на 30 языков мира, Анатолий Ким — живая история нашей страны, знаковый и даже культовый герой современного русского мира.