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Творческая встреча с Анатолием Кимом «На Рязанщине я не чужой»
12 июля в 12:00
Праздники

Творческая встреча с Анатолием Кимом «На Рязанщине я не чужой»

Библиотека им. М. Горького

Еще с 80-х годов писатель и художник Анатолий Ким предан Рязанской земле. Каждое лето он проводит в деревне Немятово Клепиковского района Рязанской области. Именно Рязанский край со всей глубинной силой природного духа и русского языка сложил мифопоэтику программных романов: «Отец-Лес», «Белка», «Сбор грибов под музыку Баха», «Дом с протуберанцами», «Арина» и др.

Представитель корейского народа, родившийся в советском Казахстане и живший в школьные годы на Сахалине, выпускник московского Литинститута, почетный гражданин Сеула и кавалер Великого ордена Золотой Мугунхва (Корея, 2014), отечественных орденов «Знак почета» (СССР, 1984) и «За заслуги в культуре и искусстве» (РФ, 2022), виртуоз слова, переведенный на 30 языков мира, Анатолий Ким — живая история нашей страны, знаковый и даже культовый герой современного русского мира.

Возраст
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