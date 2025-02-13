Тоцуко, старшеклассница с удивительным даром, видит цвета эмоций людей вокруг. Ее мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга. Смогут ли они вместе найти свой настоящий цвет?
- Режиссёр
- Наоко Ямада
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2025-02-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мультфильм, Аниме, Драма, Мюзикл