Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это в солнечной комедии о путешествии, которое меняет все. Поехали!
- Режиссёр
- Иван Петухов
- Актёры
- Петр Федоров-мл., Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Варвара Вершинина
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия