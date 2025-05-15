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Туда

Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это в солнечной комедии о путешествии, которое меняет все. Поехали!

Режиссёр
Иван Петухов
Актёры
Петр Федоров-мл., Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Варвара Вершинина
Продолж.
104 мин.
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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