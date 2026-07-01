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Тропик шоу. Мир Джуманджи
1 августа в 17:00
Театр

Тропик шоу. Мир Джуманджи

Цирк

Цирк

13:00
17:00

С 1 по 30 августа путешествие за грань реальности начинается на манеже Рязанского цирка! Вы готовы сделать свой ход? Купол цирка превращается в портал в дикие, непроходимые джунгли. Здесь нет сетки и нет правил — есть только зов, который невозможно заглушить."ТРОПИК ШОУ. МИР ДЖУМАНДЖИ" — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители, вы — фигуры на доске, затерянной в сердце тропиков.

ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИРУ ДЖУМАНДЖИ: ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

  • «Игра началась» акробаты на роликах под руководством Надежды Важдаевой;
  • дрессированные собаки Надежды Важдаевой;
  • акробаты на батутах с ловиторкой под руководством Святослава Колыхалова;
  • воздушный гимнаст на ремнях, Артур Данилив;
  • воздушный гимнаст на полотнах, Карен Сафарян;
  • дрессированные рептилии под руководством Святослава Колыхалова;
  • свободная дрессура верблюдов с джигитовкой, Вирджиния и Заслуженный артист России Тигран Акопян.

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

  • акробат на колесе смелости, Карен Сафарян;
  • эквилибристы на першах, Екатерина и Рубен Сарадян;
  • ЛЕГЕНДАРНЫЙ АТТРАКЦИОН «ДЖАМБО» под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна. Главная загадка джунглей — величественный бегемот Юлиана и более 50 экзотических животных.
  • ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: Ваши верные спутники в этом опасном приключении — Эмиль Оганян и Аргам Маргарян.

«Не играйте в эту игру. Она сама играет в вас. Здесь купол цирка — лишь иллюзия неба, а под куполом нет сетки — только пасть джунглей…"Правило Джуманджи простое: не стой на месте. Джунгли не прощают страха — они его поглощают!

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