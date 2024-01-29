Тропик-шоу

Затаив дыхание, отправляемся в долгожданное путешествие под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна!

В программе:

Звезда манежа — бегемот Юлиана. Эти животные не поддаются дрессировке, но любовь и долгие тренировки творят чудеса. Одно из самых редких животных в цирке уже готово удивлять рязанского зрителя!

Всего в программе более 50 экзотических животных: верблюды, обезьяны, крокодилы, удавы, ламы, пони, французские болонки и бобтейлы.

Все обитатели жарких тропиков на одном манеже!

Также удивлять гостей будут: