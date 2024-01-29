Тропик-шоу

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Цирк

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Затаив дыхание, отправляемся в долгожданное путешествие под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна!

В программе:

Звезда манежа — бегемот Юлиана. Эти животные не поддаются дрессировке, но любовь и долгие тренировки творят чудеса. Одно из самых редких животных в цирке уже готово удивлять рязанского зрителя!

Всего в программе более 50 экзотических животных: верблюды, обезьяны, крокодилы, удавы, ламы, пони, французские болонки и бобтейлы.

Все обитатели жарких тропиков на одном манеже!

Также удивлять гостей будут:

  • Воздушные гимнасты на батуте под руководством Святослава Колыхалова. Артисты — лауреаты международного циркового фестиваля в Корее;
  • Гимнаст на колесе смелости и воздушных полотнах Карен Сафарян продемонстрирует рязанскому зрителю, что такое настоящее мастерство и ловкость;
  • Акробаты на роликах восхитят завораживающими трюками;
  • Эквилибристы на першах очаруют мексиканским колоритом;
  • Клоун Эмиль Оганян докажет, что цирк — это искусство без слов. Не имея возможности слышать и говорить, артист блестяще использует язык тела и движений — пантомиму.

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