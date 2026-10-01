Тролль гнет ель

Новый альбом Тролль Гнёт Ель уже в сентябре, знакомьтесь с его будущей обложкой! История продолжается. Долгожданный, 11-ый по счету, альбом от корифеев и классиков жанра из Северной столицы — «Трюлле»! Альбом порадует как опытных почитателей тролль-творчества, так и новых слушателей — он получился разнообразным и многогранным, но с узнаваемым и оригинальным духом ТГЕ; любимая группа и углубилась в северный фолк, и поэкспериментировала с сочетаниями не совсем характерных для себя жанров, и оставила место для музыкальных сюрпризов, и, конечно, не забыла про хмеле-хороводную тематику! Будем слушать, получать удовольствие, обсуждать, ругать... одно точно - перед вами очередной добротный, цельный и зрелый альбом ТГЕ, который станет столь же любимым и цитируемым, как и его предшественники. Увидимся на презентации. Ave Celia!