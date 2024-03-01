ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ приглашает на презентацию своего десятого альбома «Хмель его хранил», посвященного памяти Михаила Горшенева!30 марта (вход с 19.00) — клуб ПЛОЩАДКА.

Одни из старейших и известнейших фолк-музыкантов России много лет назад выпустили трек «Пивоварня Ульва», которую впоследствии исполнил с ними Михаил. Так началась эта история. После столь впечатляющего опыта, вдохновившись совместной работой над песней, было написано ещё 6 новых композиций, не вписывающихся в традиционное звучание ТГЕ.

Иметь придуманный материал и не выпускать его — нехорошо и даже вредно для кармического и творческого здоровья. Годы шли, и группой было принято решение — делать сейчас, спустя 10 лет и как дань памяти. В этот вечер для всех друзей, братьев и сестер во хмелю прозвучат те самые 6 песен и «Пивоварня Ульва», перезаписанная и с голосом Михаила Горшенева. И, конечно же, не обойдётся без лучших песен команды, любимых всеми!

До встречи !