30 мая с 12.00 до 15.00 в музее-заповеднике состоится фестиваль традиционной народной культуры «Троица в Константинове»

Приглашаем вас окунуться в незабываемую атмосферу, где оживают старинные обряды, звучит аутентичная музыка и царит дух единения! Вы почувствуете самобытность русской культуры и насладитесь красотой есенинской природы.

На главной сцене гостей ждет яркий калейдоскоп фольклорных коллективов. Вы услышите хранителей вековых традиций, чьи голоса несут в себе мудрость поколений и юных артистов, продолжающих эстафету народного творчества.

На празднике вы прикоснитесь к старинному обряду кумления и закружитесь в веселых хороводах. Любой желающий сможет сплести веночек и создать свой собственный символ наступающего лета и красоты, а затем, по старинному обычаю, спустить его на воду под звуки народной музыки. Вы научитесь создавать куколок-травниц, наполненных ароматом константиновских трав. На одном из мастер-классов гости узнают секреты приготовления травяных сборов и напитков, которые подарят здоровье и хорошее настроение.

На ремесленной ярмарке каждый сможет раскрыть свой талант в лепке из глины, работе с кожей, деревом и тканью. А мастер-класс по современному фолк-дизайну позволит вам открыть для себя новые грани народных мотивов в современном искусстве.

Не пропустите волшебный кукольный театр, который покорит сердца детей и взрослых, а также ослепительный показ мод, где вековые народные мотивы заиграют новыми, современными красками.

Обязательно попробуйте троичные угощения: ароматную яичницу, согревающий сбитень, домашнюю выпечку, свежий сыр и душистый мед. Это не просто еда, это настоящая симфония вкусов!

Приезжайте на праздник в Константиново в народном стиле и получите приятный сюрприз! Скидка на входной билет для тех, кто дополнит свой образ элементами народного костюма или лентами в волосах.

До встречи в «стране березового ситца»!