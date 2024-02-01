Пора-пора-пора… пора вспомнить героев всеми любимого романа А. Дюма «Три мушкетера». Кажется, нет ни одного человека, который не был бы знаком с историей Д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса и хотя бы раз в жизни не спел знаменитое «Пора-пора-порадуемся» М. Дунаевского.

А между тем, в 2023 году этому приключенческому роману исполнилось 179 лет, а одноименному фильму по сценарию М. Розовского — 45! И уже выросло не одно поколение, которое ничего не слышало о подвесках королевы Анны, о кознях кардинала Ришелье и о том, какие цветы украшают графский пруд и плечо коварной Миледи.

Не будем спорить о вкусах и нравах, а просто пригласим всех в рязанский музыкальный театр на премьеру мюзикла «Три мушкетера» в постановке режисснра Урсулы Макаровой. В этом спектакле, как и в жизни, есть место и радости, и грусти, и любви, и предательству, и благородству, и интригам.

Легендарные песни М. Дунаевского на стихи Ю. Ряшенцева и невероятные сюжетные повороты пьесы М. Розовского кого-то погрузят в приятные воспоминания, а кого-то познакомят с отважными мушкетерами и их опасными соперниками. И каждый найдет для себя что-то близкое в этой истории о доблести и чести, о настоящих мужчинах, готовых пожертвовать собой ради друзей, ради возлюбленной, ради страны.

Спектакль идет в сопровождении оркестра.