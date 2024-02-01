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Три мушкетера
30 марта в 18:00
Театр

Три мушкетера

Рязанский областной музыкальный театр

Пора-пора-пора… пора вспомнить героев всеми любимого романа А. Дюма «Три мушкетера». Кажется, нет ни одного человека, который не был бы знаком с историей Д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса и хотя бы раз в жизни не спел знаменитое «Пора-пора-порадуемся» М. Дунаевского.

А между тем, в 2023 году этому приключенческому роману исполнилось 179 лет, а одноименному фильму по сценарию М. Розовского — 45! И уже выросло не одно поколение, которое ничего не слышало о подвесках королевы Анны, о кознях кардинала Ришелье и о том, какие цветы украшают графский пруд и плечо коварной Миледи.

Не будем спорить о вкусах и нравах, а просто пригласим всех в рязанский музыкальный театр на премьеру мюзикла «Три мушкетера» в постановке режисснра Урсулы Макаровой. В этом спектакле, как и в жизни, есть место и радости, и грусти, и любви, и предательству, и благородству, и интригам.

Легендарные песни М. Дунаевского на стихи Ю. Ряшенцева и невероятные сюжетные повороты пьесы М. Розовского кого-то погрузят в приятные воспоминания, а кого-то познакомят с отважными мушкетерами и их опасными соперниками. И каждый найдет для себя что-то близкое в этой истории о доблести и чести, о настоящих мужчинах, готовых пожертвовать собой ради друзей, ради возлюбленной, ради страны.

Спектакль идет в сопровождении оркестра.

Режиссёр
Урсула Макарова
Актёры
Алексей Исаев, Ирина Маненкова, Юлия Бычкова, Валерий Вахрамеев, Алексей Никифоров, Сергей Гайдей, Глеб Домбровский, Сергей Головкин, Марина Головкина, Иван Кудрявцев, Станислав Грязнов, Даниил Цыганкин, Антон Свиркин, Наталья Нелюбина, Сергей Куликов
Возраст
12+
Жанры
мюзикл