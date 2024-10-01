Новый Год уже совсем скоро! Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно… Утро в семье началось необычно — мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового Года. Нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому Году! На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться! А вы хотите узнать, как порадовать своих близких? Тогда ждем вас на веселом интерактивном спектакле «Три кота: С новым Годом!» На шоу Вас ждет: — Встреча с любыми героями! Все три котёнка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и, конечно же, Мама кошка и Папа кот! Такого еще не было! — Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток! — Увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале! Ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля! Новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника!