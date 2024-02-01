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Три кота: Карта сокровищ
21 апреля в 11:30
Театр

Три кота: Карта сокровищ

МКЦ

Московский Лицензионный Спектакль Три Кота: Карта сокровищ премьера 2024

В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька — два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ! «Вот это удача», — подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение на поиски сокровищ. Во время приключения котятам необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное — доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент. В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища и поймут, что дружба и семья — самое важное, что есть на всем свете!

Новый спектакль с Тремя котами пронизан добротой и семейными ценностями. Настоятельно рекомендуем для семейного просмотра и детей 3-8 лет! Что вас ждет? — Любимые Три Кота в новом шоу Отважные приключения и испытания Интерактивы со зрительным залом Интересный и поучительный сюжет Реалистичные тематические декорации Веселые шутки и яркие номера В новом спектаклей мы продумали все! Оно отлично подходит малышам. Веселые диалоги динамично меняются с музыкальными и шоу номерами. Скучать точно не придется. Приходите на наше шоу и создайт приятные воспоминания для всей семьи! Продолжительность шоу 55 минут. Категория 0+

Детский билет — для детей от 3-5 лет, без занятия отдельного места в зале (на руках у родителей) для прохода ребёнка в сопровождении взрослого с билетом на конкретное место. На 1 взрослый билет можно приобрести максимум 1 детский билет. Для детей младше 3-х лет, вход бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении и без занятия дополнительного места. Тем самым для детей от 3-5лет можно купить либо полноценный билет с местом в зале, либо можно сэкономить купив для себя взрослый билет, а для ребёнка детский билет. Подарите вашему ребенку самые яркие эмоции! Миу-миу-миу!

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0+
Жанры
Для детей