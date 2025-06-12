Три богатыря. Ни дня без подвига-2

Три богатыря на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице: встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это как всегда весело, дружно да со смекалкой.
- Режиссёр
- Екатерина Салабай
- Актёры
- Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский, Анатолий Петров, Михаил Черняк, Максим Сергеев, Илья Божко, Александр Боярский, Константин Бронзит, Яков Культиасов
- Премьера
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2025-06-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия