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Три богатыря. Ни дня без подвига-2

Три богатыря на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице: встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это как всегда весело, дружно да со смекалкой.

Режиссёр
Екатерина Салабай
Актёры
Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский, Анатолий Петров, Михаил Черняк, Максим Сергеев, Илья Божко, Александр Боярский, Константин Бронзит, Яков Культиасов
Премьера
2025-06-12 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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