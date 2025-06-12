Три богатыря. Ни дня без подвига-2

Три богатыря на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице: встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это как всегда весело, дружно да со смекалкой.