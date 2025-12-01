Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
Сбт, 27
-3°
ЦБ USD 77.88 -0.56 26/12
ЦБ EUR 91.89 -0.58 26/12
Нал. USD 78.80 / 79.00 25/12 18:50
Нал. EUR 92.52 / 93.88 25/12 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
10 часов назад
463
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
13 часов назад
282
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
371
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
636
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Три богатыря и свет клином

«Формула Кино»

10:20
11:15
12:05
13:00
13:50
14:50
15:35
16:35
17:20
18:20
19:05
20:05
20:50
21:50
22:35
23:35

«Пять Звезд»

10:45
12:25
14:05
15:45
17:20
17:25
18:55
19:05

«Киномакс»

10:15
11:10
12:10
12:50
14:00
15:50
16:30
17:40
19:30

«Люксор» (Есенина)

10:00
10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:40
19:20
20:20
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:50
13:35
17:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
12:00
12:40
13:45
14:25
15:30
17:15
19:00
20:45

«Формула Кино»

10:20
11:15
12:05
13:00
13:50
14:50
15:35
16:35
17:20
18:20
19:05
20:05
20:50
21:50
22:35
23:35

«Пять Звезд»

10:45
12:25
14:05
15:45
17:20
17:25
18:55
19:05

«Киномакс»

10:15
11:10
12:10
12:50
14:00
15:50
16:30
17:40
19:30

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:40
19:20
20:20
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:50
13:35
17:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
12:00
12:40
13:45
14:25
15:30
17:15
19:00
20:45

«Формула Кино»

10:20
11:15
12:05
13:00
13:50
14:50
15:35
16:35
17:20
18:20
19:05
20:05
20:50
21:50
22:35
23:35

«Пять Звезд»

10:45
12:25
14:05
15:45
17:20
17:25
18:55
19:05

«Киномакс»

10:15
11:10
12:10
12:50
14:00
15:50
16:30
17:40
19:30

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:40
19:20
20:20
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:50
13:35
17:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
12:00
12:40
13:45
14:25
15:30
17:15
19:00
20:45

«Формула Кино»

10:20
11:15
12:05
13:00
13:50
14:50
15:35
16:35
17:20
18:20
19:05
20:05
20:50
21:50
22:35

«Пять Звезд»

10:45
12:25
14:05
15:45
17:20
17:25
18:55
19:05

«Киномакс»

10:40
11:50
12:55
13:40
14:20
16:30
17:40
19:30

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:40
19:20
20:20
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:50
13:35
17:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
12:00
12:40
13:45
14:25
15:30
17:15
19:00
20:45

«Формула Кино»

10:20
11:15
12:05
13:00
13:50
14:50
15:35
16:35
17:20
18:20
19:05
20:05
20:50
21:50
22:35

«Пять Звезд»

10:45
12:25
14:05
15:45
17:20
17:25
18:55
19:05

«Киномакс»

10:15
11:10
12:10
12:50
14:00
15:50
16:30
17:40
19:30

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:40
19:20
20:20
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:50
13:35
17:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
12:00
12:40
13:45
14:25
15:30
17:15
19:00
20:45

«Формула Кино»

10:20
11:15
12:05
13:00
13:50
14:50
16:35
18:20
20:05
21:00
21:50
22:45

«Пять Звезд»

10:45
12:25
14:05
15:45
17:20
17:25
18:55
19:05

«Киномакс»

10:15
11:10
12:10
12:50
14:00
15:50
16:30
17:40
19:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:50
13:35
17:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
12:00
12:40
13:45
14:25
15:30
17:15
19:00
20:45

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:40
20:20
22:00

«Формула Кино»

10:20
11:15
12:10
14:00
15:35
15:45

«Пять Звезд»

10:45
12:25
14:05
15:45
17:20
17:25
19:05

«Киномакс»

10:20
12:10
14:00
16:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:50
13:35
17:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:35
12:00
13:20
13:45
15:30
17:15

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы-яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

Режиссёр
Дарина Шмидт
Актёры
Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Алиса Боярская
Премьера
25 декабря 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

Еще в кино

Кино
Горыныч
Кино
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Сводишь с ума
Кино
Елки-12
Кино
Танго темной лошадки
Кино
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Кино
Три кота. Путешествие во времени
Кино
Вечность
Кино
Мышиный переполох
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 189. Тыдыщ в прошлое!
Кино
Волчок