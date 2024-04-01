ТРЦ «М5 Молл»: Майская детская афиша

Майская афиша детских праздников «М5 Молл» — это четыре приключения для команды юных героев. Маленьких гостей центра ждут увлекательные путешествия и интересные встречи с необычными персонажами, мастер-классы и креативная вечеринка.

1 мая для маленьких гостей «М5 Молл» — большое «Дино-приключение», участники которого встретятся с динозавриком и помогут подготовить подарок для его друга. Завершится праздник увлекательным бумажное шоу.

4 мая — детский интерактивный праздник «Шоколадная фабрика». Перед детьми будет стоять важная задача — убедить Вилли Вонка не закрывать шоколадную фабрику и не лишать мир самых вкусных угощений. Гости пройдутся по фабричным цехам с шоколадными пазлами, взрывными пончиками, ледяным мороженым. А с творческого занятия гости унесут с собой яркую конфету, которую раскрасят сами. Финалом «шоколадного» дня станет дискотека с разноцветными ленточками.

11 мая гости детского шоу пройдут несколько увлекательных челленджей от блоггера-миллионника Влада Бумаги (Влада А4). А на мастер-классе участники создадут модные слаймы по секретному рецепту Влада. Завершится детская суббота научными опытами на познавательном химическом шоу.

18 мая юных гостей приглашают в необычную экскурсию — пройтись «По индейским тропам». Ребята станут гостями индейского племени и познакомятся с его бытом, узнают, что такое лассо и как быстро и бесшумно передвигаться по веревочному мосту. А с творческого занятия дети заберут с собой настоящие индейские амулеты, созданные собственными руками.

Начало в 14:30, Место проведения: атриум у магазина «Котофей». Вход СВОБОДНЫЙ.