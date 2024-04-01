Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
10°
Вск, 05
13°
Пнд, 06
ЦБ USD 91.69 -0.36 04/05
ЦБ EUR 98.56 -0.08 04/05
Нал. USD 87.90 / 100.00 03/05 18:30
Нал. EUR 94.70 / 115.00 03/05 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
Вчера 13:36
656
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
5 901
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
11 119
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
31 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
ТРЦ «М5 Молл»: Майская детская афиша
11 мая в 14:30
Праздники

ТРЦ «М5 Молл»: Майская детская афиша

М5 Молл

Майская афиша детских праздников «М5 Молл» — это четыре приключения для команды юных героев. Маленьких гостей центра ждут увлекательные путешествия и интересные встречи с необычными персонажами, мастер-классы и креативная вечеринка.

1 мая для маленьких гостей «М5 Молл» — большое «Дино-приключение», участники которого встретятся с динозавриком и помогут подготовить подарок для его друга. Завершится праздник увлекательным бумажное шоу.

4 мая — детский интерактивный праздник «Шоколадная фабрика». Перед детьми будет стоять важная задача — убедить Вилли Вонка не закрывать шоколадную фабрику и не лишать мир самых вкусных угощений. Гости пройдутся по фабричным цехам с шоколадными пазлами, взрывными пончиками, ледяным мороженым. А с творческого занятия гости унесут с собой яркую конфету, которую раскрасят сами. Финалом «шоколадного» дня станет дискотека с разноцветными ленточками.

11 мая гости детского шоу пройдут несколько увлекательных челленджей от блоггера-миллионника Влада Бумаги (Влада А4). А на мастер-классе участники создадут модные слаймы по секретному рецепту Влада. Завершится детская суббота научными опытами на познавательном химическом шоу.

18 мая юных гостей приглашают в необычную экскурсию — пройтись «По индейским тропам». Ребята станут гостями индейского племени и познакомятся с его бытом, узнают, что такое лассо и как быстро и бесшумно передвигаться по веревочному мосту. А с творческого занятия дети заберут с собой настоящие индейские амулеты, созданные собственными руками.

Начало в 14:30, Место проведения: атриум у магазина «Котофей». Вход СВОБОДНЫЙ.

Возраст
0+