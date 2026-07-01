Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем — наглый фотограф Тема. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и… ее новый жених? Погони, подставы, драки и дрифт: Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Темы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни… Если, конечно, не откажут тормоза.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Илья Храмов
- Актёры
- Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева, Василий Седых, Денис Самойлов, Олеся Поташинская, Владимир Майзингер, Сергей Мурзин, Ксения Крупенина, Николай Шарифулин, Денис Доронин
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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9 июля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Приключение, Романтика