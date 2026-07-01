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Трасса «Море — море»

Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем — наглый фотограф Тема. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и… ее новый жених? Погони, подставы, драки и дрифт: Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Темы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни… Если, конечно, не откажут тормоза.

Страна
Россия
Режиссёр
Илья Храмов
Актёры
Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева, Василий Седых, Денис Самойлов, Олеся Поташинская, Владимир Майзингер, Сергей Мурзин, Ксения Крупенина, Николай Шарифулин, Денис Доронин
Продолж.
85 мин.
Премьера
9 июля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Приключение, Романтика

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