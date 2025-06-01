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TOP DOG: PROSPECT 27
19 июля в 19:00
Спорт

TOP DOG: PROSPECT 27

Лесопарк

Приходи и стань свидетелем вечера, где решается судьба будущих звезд TOP DOG, ведь каждый удар может стать началом новой истории!

Турниры Prospect — возможность для самых амбициозных бойцов продемонстрировать свои навыки на большую аудиторию. Каждый участник столкнется с неуступчивым соперником в ожесточенном поединке, где на кону стоит не только победа, но и шанс перейти на следующий уровень в карьере.

Все поединки формата Prospect проходят по регламенту кулачных боев в 4-х унцовых перчатках.

Возраст
18+