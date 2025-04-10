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Титаник. Непотопляемая мечта
Кино

Титаник. Непотопляемая мечта

Сегодня трагедия «Титаника» кажется столь же шокирующей и загадочной, как и в ту роковую ночь. Гибель считавшегося непотопляемым лайнера стала одной из самых обсуждаемых катастроф в истории человечества. И в наши дни мы продолжаем узнавать неизвестные ранее подробности, которые потрясают до глубины души. Фильм рассказывает о новом захватывающем расследовании трагедии и объясняет, почему эта катастрофа продолжает волновать многих вот уже более 100 лет.

Режиссёр
Коди Хартман
Актёры
Фиона Дуриф, Карен Аллен, Джейн Уайзнер, Александрия Уоттс, Коттер Смит, Марк Тьерно, Брендан Гриффин, Терри Кларк, Дайна Гриффит, Рэнди Ковиц
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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