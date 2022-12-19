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Тихое место. История М

Земля оказалась разрушена после катаклизма. В одиночестве мальчик по имени Марко сталкивается с другой реальностью, полной опасности. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, без отца и привычного ему леса, самое главное — не издавать ни звука, чтобы его не нашли они…

Режиссёр
Вардан Тозия
Актёры
Сашко Коцев, Тони Михайловски, Камка Точиновски, Матей Сиваков, Александар Ничовский, Бояна Грегорич Вейзович, Верица Недеска, Благой Веселинов, Оливер Митковский, Владимир Тулиев
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-08-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Приключение, Научная фантастика, Драма

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