Тихое место. История М

Земля оказалась разрушена после катаклизма. В одиночестве мальчик по имени Марко сталкивается с другой реальностью, полной опасности. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, без отца и привычного ему леса, самое главное — не издавать ни звука, чтобы его не нашли они…
- Режиссёр
- Вардан Тозия
- Актёры
- Сашко Коцев, Тони Михайловски, Камка Точиновски, Матей Сиваков, Александар Ничовский, Бояна Грегорич Вейзович, Верица Недеска, Благой Веселинов, Оливер Митковский, Владимир Тулиев
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2024-08-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Научная фантастика, Драма