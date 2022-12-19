Тихое место. История М

Земля оказалась разрушена после катаклизма. В одиночестве мальчик по имени Марко сталкивается с другой реальностью, полной опасности. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, без отца и привычного ему леса, самое главное — не издавать ни звука, чтобы его не нашли они…