Тихое место: Азраэль

В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянется отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.
- Режиссёр
- Э.Л.Кац
- Актёры
- Самара Уивинг, Натан Стюарт-Джаретт, Виктория Кармен Сонне, Ээро Милонофф, Себастьян Булл, Винсент Виллестранд, Петер Христофферсен, Реа Лест, Фонг Джанг, Катариина Унт
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2024-10-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Фильм ужасов