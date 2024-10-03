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Тихое место: Азраэль

В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянется отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.

Режиссёр
Э.Л.Кац
Актёры
Самара Уивинг, Натан Стюарт-Джаретт, Виктория Кармен Сонне, Ээро Милонофф, Себастьян Булл, Винсент Виллестранд, Петер Христофферсен, Реа Лест, Фонг Джанг, Катариина Унт
Продолж.
85 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Фильм ужасов

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