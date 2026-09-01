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Тихая моя родина
4 ноября в 16:00
Выставки

Тихая моя родина

Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

4 ноября в 16:00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется персональная выставка «Тихая моя родина», посвящённая 80-летию со дня рождения Александра Антипкина, которая объединяет около сорока произведений художника разных лет. Среди них — пейзажи, натюрморты, портреты и этюды. Их главная тема — русская деревня, увиденная глазами мастера, прожившего в рязанской глубинке около двадцати лет, наблюдавшего изнутри её неспешную повседневность, достоинство людей и красоту природы.

Важную часть творческого наследия Александра Антипкина составляют небольшие этюды, многие из которых долгие годы находились в доме у художника и мало известны зрителю. Они не являются подготовительным материалом в привычном понимании. Каждый из них обладает внутренней завершённостью и удивительной художественной цельностью. В этюдах присутствует всё, что позднее получило развитие в больших композициях Антипкина: характерная авторская интонация, цветовой строй, пластический ритм, световоздушная среда.

Этюды, которые художник писал постоянно, отражают все этапы профессионального пути и являются своеобразной живописной летописью его творческой жизни. В них раскрывается процесс рождения образа, когда впечатления от увиденного, пережитые эмоции постепенно становятся выразительным художественным высказыванием.

В пейзажах прослеживаются все особенности живописной манеры мастера: свободное владение формой, тонкое чувство цвета и состояния природы. Каждая работа рождается из потребности сохранить мгновение — свет осеннего вечера, тишину зимнего дня, прозрачность весеннего воздуха или едва уловимое движение облаков над полями.

Живопись Александра Антипкина лишена внешних эффектов, стремления к броской декоративности в передаче материального мира предметов. Натюрморты с простыми деревенскими яблоками, полевыми цветами, скромной домашней утварью так же значительны, как и пейзажи художника. Мастер умеет увидеть красоту в самом обычном, напоминая, что подлинное искусство начинается с внимательного взгляда и глубокого чувства.

Сегодня, в век бесконечных перемен, творческое наследие Александра Антипкина особенно востребовано. Картины художника, с подкупающей искренностью запечатлевшие поэзию деревенского бытия, сохраняют память о традиционном укладе жизни в единении с природой как непреходящей ценности человеческого существования.

Юбилейная выставка — дань уважения мастеру, сумевшему увидеть великое в простом. Его произведения убеждают нас в том, что любовь к родной земле начинается с умения внимательно всматриваться в её тихую красоту.

Возраст
6+